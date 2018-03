Pape Diop : “Macky Sall nous a ligotés et revendus à la France”

“Quand Macky Sall a été élu président de la République, tout le monde s’est empressé de dire qu’il est né après les indépendances. Mais c’est lui qui nous a ligotés et revendus à la France. Il ne suffit pas de naître avant ou après les indépendances, l’essentiel, c’est ce que l’individu veut faire pour son pays. Il a pris un cabinet étranger à qui il a payé 2 milliards FCFA pour qu’il nous fasse le Plan Sénégal émergent (Pse). Le Sénégal a les ressources humaines qui ont les connaissances pour développer ce pays, il faut qu’on arrête ces attitudes de complexés”, a dit Pape Diop dans l’Observateur.

L’ancien président du Sénat et de l’Assemblée nationale, Pape Diop, accuse le président de la République Macky Sall d’avoir ligoté les Sénégalais et de les avoir vendu à la France.Le leader de Bokk Gis-Gis rappelle qu’en 2012, l’essentiel des commentateurs avaient l’habitude de dire que Macky Sall est un président né après les indépendances. Ce qui selon, selon lui, vu la pratique de Macky Sall, n’a plus aucun sens.