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Pape Thiaw renforce son staff avec l'analyste Abdoulaye Seck

Samedi 20 Juin 2026

Pape Thiaw renforce son staff avec l'analyste Abdoulaye Seck
 Pape Thiaw réagit vite après le revers. Au lendemain de la défaite concédée face à la France (3-1) lors de la première journée du groupe I de la Coupe du monde, le sélectionneur du Sénégal a décidé de renforcer son encadrement technique, rapporte dsports.sn.


Selon le média sportif, le technicien sénégalais a fait appel à l'analyste vidéo Abdoulaye Seck, un profil rare et respecté sur la scène africaine — à ne pas confondre avec le défenseur du même nom, présent dans le groupe des 26 Lions pour ce Mondial.


MS/NDARINFO.COM
 