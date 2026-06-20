Pape Thiaw renforce son staff avec l'analyste Abdoulaye Seck

Pape Thiaw réagit vite après le revers. Au lendemain de la défaite concédée face à la France (3-1) lors de la première journée du groupe I de la Coupe du monde, le sélectionneur du Sénégal a décidé de renforcer son encadrement technique, rapporte dsports.sn.





Selon le média sportif, le technicien sénégalais a fait appel à l'analyste vidéo Abdoulaye Seck, un profil rare et respecté sur la scène africaine — à ne pas confondre avec le défenseur du même nom, présent dans le groupe des 26 Lions pour ce Mondial.





MS/NDARINFO.COM

