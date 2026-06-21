Pape Thiaw sur Haaland : “ pas de plan anti-Haaland, mais un plan anti-Norvège “

À la veille du choc entre le Sénégal et la Norvège, Pape Thiaw s'est exprimé en conférence de presse sur la menace que représente Erling Haaland, auteur d'un doublé lors de la victoire norvégienne contre l'Irak (4-1).





«Haaland, il n'y a pas besoin de le présenter. C'est un grand attaquant. Mais il n'y aura pas de plan anti-Haaland, il y aura un plan anti-Norvège. On a des défenseurs de très haut niveau qui ont fait des grandes compétitions contre des attaquants de ce calibre», a déclaré le sélectionneur national.





Pape Thiaw a tenu à recentrer le débat sur le collectif plutôt que sur un seul joueur. «Notre objectif, c'est d'aller chercher ces points. Il faudra faire attention, mais le plus important, c'est la Norvège», a-t-il ajouté, à quelques heures d'un match capital pour la suite du parcours sénégalais dans le groupe I.





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