Paralysie au sein du Conseil Communal de la Jeunesse de Saint-Louis

Une profonde crise secoue le conseil communal de la jeunesse de Saint-Louis. En effet, depuis 5 mois, aucune réunion n’a été tenue entre les membres de la structure alors que les textes que les textes stipulent des rencontres doivent être organisées, au mois, une fois par mois. Cette situation provoque le découragement des présidents de commission qui, malgré les nombreuses interpellations auprès de l’actuel Président Adama Kane DIALLO, n’arrivent n’obtiennent toujours pas à obtenir gain de cause.



« La jeunesse de la ville ne se reconnait plus à travers cette entité », révèle un des membres qui dénonce le pilotage à vue qui plombe l’efficacité de ce dispositif.



« En plus, dit-il, la Commune de Saint-Louis n’associe pas le Conseil dans les activités des jeunes qu’elle organise ». « Mêmes pour les récents concerts qui ont été organisés au profit des jeunes, nous n’avons pas été saisis », a-t-il regretté.



Avec le relâchement qui plombe la gestion de cette structure, notre interlocuteur soutient que « les problèmes des jeunes de Saint-Louis ne sont pas pris en charge convenablement ».



« Si Adama Kane DIALLO n’a plus les compétences et les aptitudes pour gérér le Conseil qu’il présente sa démission et laisser une autre personne le gérer », a-t-il ajouté.



