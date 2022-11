Participation citoyenne : Au SOR, l’initiative de Sama Gox Sama Yité pour la propreté des rues – vidéo

L’association Sama Gox Sama Yité (SGSY) a lancé hier une campagne de nettoiement des artères de Sor Nord en collaboration avec l’UCG et le service de nettoiement de la Commune. Pour les initiateurs, cet investissement découle d’un engagement citoyen que le mouvement porte en flambeau. « Notre concept, c’est de servir notre localité et changer les visages de nos quartiers », a confié El Hadj Karim NDIAYE, le président. « La propreté est à la base du développement », a-t-il dit. « C’est une démarche qui exige peu de moyens et dont les impacts positifs sont considérables », a ajouté le responsable de SGSY. Il a rappelé que son association active également dans la formation, la sensibilisation, la lutte conte les inondations. « Nous mettons la main dans tout ce qui peut concourir à améliorer notre cadre de vie », a-t-il expliqué.