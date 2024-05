Pastef/Guet-Ndar rappelle les défis la pêche artisanale

La pêche artisanale est un secteur clé pour l'économie sénégalaise. Elle emploie directement plus de 600 000 personnes au Sénégal, soit près de 15% de la population active du pays. Elle génère également des emplois indirects tout au long de la chaîne de valeur, dans la transformation des produits halieutiques, la commercialisation du poisson sur les marchés locaux et étrangers (pourvoyeur de devises), la fabrication et la réparation des embarcations, le transport, etc. On estime que ce sont plusieurs centaines de milliers d'emplois supplémentaires.



Les activités liées à la pêche artisanale sont particulièrement importantes dans les zones côtières, où elles représentent souvent la principale source de revenus et d'emplois pour les populations. Ce secteur offre des opportunités d'insertion professionnelle pour les jeunes, qui représentent une part importante de la main-d'œuvre, et pour les femmes, très actives dans la transformation et la commercialisation du poisson.



Malgré son importance économique et sociale, la pêche artisanale fait face à des défis majeurs comme la surpêche, la dégradation des écosystèmes marins et la compétition avec la pêche industrielle.



Lors de la réunion du conseil des ministres du 8 Mai, le Chef de l’Etat a demandé au Gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour préserver les ressources halieutiques et protéger les professionnels de la pêche artisanale. Pour ce faire, il a appelé à la révision du Code de la pêche maritime et à son application rigoureuse. Des politiques volontaristes sont nécessaires pour soutenir et moderniser ce secteur, afin de préserver son rôle de pourvoyeur d'emplois durables.



Moussa SARR

Coordinateur du cadre des cellules de Pastef Guet Ndar