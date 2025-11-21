Pêche artisanale : une session sur la sécurité maritime lancée à Saint-Louis

Une session de formation théorique et pratique de deux jours sur la sécurité maritime et les pratiques de pêche durable a été lancée jeudi à Saint-Louis (nord), à l’initiative de l’incubateur Teranga Tech Incub’ de l’Institut français de Saint-Louis.





La formation, organisée au siège du Conseil local de pêche artisanale (CLPA), cible les acteurs de la pêche artisanale, avec pour objectif de renforcer leurs connaissances en matière de sécurité en mer, un enjeu jugé vital par les organisateurs.





« C’est un plaisir pour l’Institut français du Sénégal à Saint-Louis de lancer ces deux journées de sensibilisation », a déclaré Sarah Camara, directrice déléguée de l’Institut, lors de la cérémonie d’ouverture.





Selon elle, les activités visent à « encourager les échanges entre pêcheurs » tout en mettant l’accent sur la prévention des risques en mer. La journée du vendredi, qui coïncide avec la Journée mondiale de la pêche, sera notamment consacrée à des exercices pratiques et démonstrations.





L’adjoint au préfet de Saint-Louis, Abdou Khadre Dieylani Bâ, a salué une initiative « qui permettra aux pêcheurs d’être mieux outillés ».



Insa Sow, responsable de Teranga Tech Incub’, a rappelé que cette session s’inscrit dans la continuité du forum sur l’Économie bleue organisé en novembre 2024.





L’activité mobilise plusieurs partenaires techniques, dont l’Agence nationale des Affaires maritimes (ANAM), la Marine nationale, les Sapeurs-pompiers, le Service régional des pêches et le CLPA.





Parmi les participants figuraient également l’inspecteur départemental des pêches Abdoulaye Mbodj et le commandant de la Base navale Nord, Abdoul Wahab Sarr.



Avec APS



