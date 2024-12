Pêche : lancement d’un outil de suivi des communautés planctoniques

L’Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA) a abrité, mardi, le lancement de la Plateforme d’imagerie quantitative (PIQ), un outil destiné à faciliter le suivi des communautés planctoniques, maillon clé des écosystèmes aquatiques qui alimentent l’ensemble de la chaîne alimentaire et contrôlent la disponibilité des ressources halieutiques et aquacoles.



Le Centre de recherches océanographiques Dakar-Thiaroye de l’Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA/CRODT) a été choisi par le comité de gestion de la Plateforme d’Imagerie (CGPI) du projet ‘’Plankt’Eco’’ pour accueillir la plateforme d’imagerie quantitative (PIQ).



‘’Nous célébrons aujourd’hui une avancée majeure qui est le lancement officiel de cette plateforme. Une initiative qui ouvre de nouvelles perspectives pour la recherche scientifique et la gestion durable de nos écosystèmes aquatiques’’, a indiqué le directeur du CRODT, Modou Thiaw, lors de la cérémonie de lancement.



‘’La plateforme incarne notre engagement collectif pour une gestion éclairée et durable des ressources halieutiques et aquacoles, un défi crucial pour lé développement de l’Afrique de l’Ouest. Cette plateforme avec un équipe de pointe est stratégique’’, a fait savoir M. Thiaw.



Pour sa part, Me El Hadji Mamadou Ass Thiam, conseiller juridique du ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Elevage a salué la mise en place de cet outil.



‘’Ce hub régional nous permet de mobiliser des ressources financières et de les mettre à la disposition des producteurs pour l’atteinte de la souveraineté alimentaire’’, a-t-il expliqué, soulignant que cette plateforme va aussi aider les agriculteurs à être, outillés pour avoir »le plus rapidement des productions records’’.



Un dossier de presse indique que la Plateforme d’imagerie quantitative (PIQ) est une infrastructure composée d’un ZooScan, de cinq planktoscopes et d’un UVP6 (Underwater Vision Profiler).



Elle facilitera la surveillance des communautés planctoniques qui, non seulement sont essentielles dans le régime alimentaire de nombreuses espèces marines, mais jouent un rôle important dans l’équilibre de la chaine alimentaire.



‘’Cette plateforme permettra le suivi des communautés planctoniques, maillon clé des écosystèmes aquatiques qui alimentent l’ensemble de la chaîne alimentaire et contrôlent notamment la disponibilité des ressources halieutiques et aquacoles’’, ajoute la même source.`



