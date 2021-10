Pénurie d’eau à Goxu-Mbacc : " La Sones s’excuse et s’explique. La Sen’Eau donnes des garanties" - vidéo

Une mission conduite par le directeur général de la Société Nationale des Eaux du Sénégal (SONES) et le directeur régional de la Sen’Eau s’est rendue au quartier Goxu –Mbacc frappé par des interruptions récurrentes d’approvisionnement en eau potable. Une situation qui suscite l’ire noire des populations. La rencontre a permis à Charles FALL d’étaler les causes de la pénurie. M. FALL soutient notamment que les tensions notées dans les quartiers à bout de réseau sont dues à « l’exposition exponentielle de la demande » et que la construction d’une nouvelle usine de 12.000 m3 dont les travaux ont démarré, mettra un terme aux souffrances. D’ici là, les Saint-Louisiens devront attendre 24 mois. Il a toutefois exhorté la Sen’eau à apporter « des solutions alternatives et urgentes » pour atténuer le calvaire des habitants de cette partie de la Langue de Barbarie. « Nous ne pouvons pas assurer la distribution 24/24 heures », a d’emblée soutenu Ibrahima Marina SALL, le directeur de la Sen’Eau. « Nous allons renfoncer le maillage et augmenter le nombre de citernes », a-t-il assuré. « Nous ferons en sorte que l’eau arrive très tôt pour que les gens puissent puiser et aller dormir », a laissé entendre le directeur. Pour les factures chères décriées par les populations de Goxu Mbacc, M. SALL des moratoires pour alléger leur paiement.