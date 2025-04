Pénurie d’eau à Khar Yalla : les enfants remplacent l’école par la quête du précieux liquide

Dans le quartier de Khar Yalla Keur Cheikh, accéder à l’eau potable relève d’un véritable parcours du combattant. Là-bas, prendre un bain est devenu un luxe, tant les coupures d’eau sont fréquentes. Les habitants sont contraints de patienter devant les bornes-fontaines à faible pression, parfois de 4 heures du matin jusqu’à 20 heures, juste pour obtenir de l’eau à boire.



Dans cette localité, ce sont les enfants, souvent à bord de charrettes, qui assurent la distribution de l’eau. Beaucoup d’entre eux ont même abandonné l’école pour se consacrer entièrement à la recherche de ce bien vital.



Face à un problème qui, selon les habitants, perdure depuis plus de dix ans, la Société Nationale d’Exploitation des Eaux du Sénégal (SONES) a été interpellée. Les populations demandent des travaux d’extension et des solutions durables afin de pouvoir mener une vie digne et normale.