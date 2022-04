Pénurie de carburant : la pêche touchée de plein fouet

Les pécheurs, les armateurs, les commerçants, etc. Tout le secteur de la pêche est plongé dans une situation préoccupante à cause de la pénurie de carburant, note Dalkr Time dans sa livraison de ce matin.



La rareté du poisson fera aussi partie des conséquences dans les prochains jours, car, les bateaux et les pirogues sont restés à sec. En conférence de presse, hier Sophie Gladima, le Ministre des Mines et de la Géologie est passée sous silence du sort de ce secteur. Le journal relève que fournisseurs Total, Vivo, Petrosen, Ola, Puma, Oryx ont épuisé leur stock.





NdarINFO