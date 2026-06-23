Petit Mbao : 26 kg de chanvre saisis, trois individus arrêtés

La Brigade de la Zone Franche Industrielle a procédé, le samedi 21 juin à 13 heures, à l'arrestation de trois individus de nationalité sénégalaise pour trafic de chanvre indien à Petit Mbao, dans le quartier Goth Beu.





Sur la base d'un renseignement signalant la présence d'un sac contenant de la drogue sur la terrasse d'un immeuble de trois étages, les gendarmes se sont transportés sur les lieux et ont découvert 26 kilogrammes de chanvre indien.





À l'issue des investigations, trois suspects ont été interpellés et placés en garde à vue. Le cerveau présumé de la bande a réussi à prendre la fuite et est activement recherché.





MS/NDARINFO.COM

