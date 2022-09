Pétrole & Gaz : La Mauritanie va se doter d’un Hub Logistique, Maritime et Industriel de classe mondiale

Sur financement de la Banque mondiale, le Ministère du Pétrole de la Mauritanie a contracté avec un Consortium d’entreprises internationales (dont une mauritanienne) pour l’étude d’une zone de services dédiée aux activités des hydrocarbures.



C’est la joint-venture EPCM Holdings/Jade Advisory/Meen & Meen qui a remporté ce contrat stratégique au terme d’une consultation internationale à laquelle plus de 10 firmes mondiales avait participé.



L’objectif sera de doter la Mauritanie d’un Hub Logistique, Maritime et Industriel de classe mondiale pour soutenir le développement de projets pétroliers et gaziers. Une telle zone spéciale s’inspirera des zones spéciales de la baie de Saldanha en Afrique du Sud et de Ras Laffan au Qatar.



Cette étude fait partie de nombreuses études précédentes menées par le Ministère du Pétrole visant à mettre en œuvre une vision stratégique et holistique de développement du secteur pétrolier et gazier mauritanien, telles que le Gas Master Plan, la stratégie de contenu local, la feuille de route de l’industrie de l’hydrogène et l’Évaluation Environnementale et Sociale stratégique (EESS) du secteur des hydrocarbures, pour n’en citer que quelques-unes.



Financial Afrik