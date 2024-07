Pétrole de Sangomar : les premières destinations connues

Le Sénégal a rejoint le cercle des pays producteurs de pétrole avec l’extraction des premiers barils du champ de Sangomar, le 10 juin dernier. Après un peu plus d’un mois d’exploitation, les destinations des premières cargaisons de pétrole brut sont désormais connues. Il s’agit, selon nos confrères de Igfm qui citent des sources commerciales et des données de suivi des navires, des Pays-Bas et de l’Allemagne où les premiers barils de pétrole seront raffinés.



A en croire nos confrères, c’est le tanker Maran Poseidon battant pavillon grec, qui va se charger du transport des premières cargaisons de pétrole extrait du champ de Sangomar au large de Dakar. Le navire a d’ailleurs accosté depuis 1er juillet dernier au niveau de la plateforme pétrolière pour charger le brut. Il devrait finaliser son premier chargement avant le 20 juillet, date à laquelle le navire devra larguer les amarres. Du moins d’après S&P Global Commodities at Sea repris par Igfm.





La première cargaison sera acheminée vers le hub néerlandais de Rotterdam, informe le site d’information, tandis qu’une seconde devrait déchargée prochainement à Trieste, en Italie. Des données qui suggèrent que la première cargaison sera raffinée dans l’une des grandes raffineries de la ville, comme la raffinerie Pernis de Shell, d’une capacité de 404 000 b/j, l’une des plus grandes d’Europe.



La deuxième cargaison attendue à Trieste est destinée à la raffinerie MiRO de Shell à Karlsruh, la plus grande raffinerie d’Allemagne, d’une capacité journalière de 310.000b. Elle constitue un lien d’approvisionnement essentiel vers le sud-ouest de l’Allemagne, la Suisse et l’Autriche, souligne Igfm qui renseigne que : Shell détient 32,25% du capital de la boîte aux côtés d’ExxonMobil (25%), Rosneft (24%) et Phillips 66 (18,75%).