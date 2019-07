Pétrole et Gaz : « L'exploration et l'exploitation nécessitent des financements hors de portée du budget de l'État », selon Macky Sall

« L'exploration et l'exploitation de ces ressources (pétrole et gaz) nécessitent des financements immenses hors de portée du budget de l'État du Sénégal. Cela aussi doit être clair dans l'esprit de tout un chacun ». C’est ce qu’a déclaré, ce mardi, le président de la République lors d’un atelier sur le contenu local dans l’exploitation des ressources naturelles, à Diamniadio, évoquant le coup des opérations pétrolières et gazières.