Photographie : Paul JOLICOEUR propose un voyage inédit au cœur de Guet-Ndar – vidéo

Dans le cadre du OFF de la biennale Dakart 2022, des scènes typiques du quotidien vivace de Guet-Ndar sont exposées par le photographe canadien Paul JOLICOEUR. Amoureux de la ville, attaché au quartier des pêcheurs, l’artiste propose jusqu’au 21 juin, des instants symboliques de la vie dans la Langue de Barbarie. Des sommités artistiques, notabilités de Guet-Ndar ont pris part au vernissage de cette exposition tenue hier. « J'ai découvert Saint-Louis en 2012, la lumière de la ville, la beauté et l'accoutrement des gens. Et, pendant 7 ans, j'ai photographié, sans arrêt », confie l’artiste. Dans un élan d’altruisme et de solidarité, il a par ailleurs rétrocédé 74 photographies au Centre de Recherche et de Documentation de Saint-Louis (CRDS). Un riche trésor qui va garnir davantage les rayons de la précieuse photothèque du musée.