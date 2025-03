Pikine "15 Mètres" | Face au risque d’inondations, les habitants haussent le ton

Les habitants du quartier Pikine 15 mètres sont en colère. Réunis hier samedi 1er mars 2025, ils ont exprimé leur mécontentement face à une décision des autorités en charge de l’assainissement qui, selon eux, pourrait aggraver le risque d’inondations. Au cœur de cette fronde, la déviation des canaux d’évacuation des eaux pluviales, jugées non conformes.



« Nous sommes là aujourd’hui pour dénoncer une situation déplorable », a déclaré Ibrahima Diagne, porte-parole des habitants au micro de notre confère du quotidien "En Relief". Il rappelle qu’une station de pompage avait été mise en place en 2009 dans le cadre d’un projet portugais en collaboration avec la commune de Saint-Louis. Ce dispositif devait résoudre les problèmes d’assainissement et d’évacuation des eaux pluviales.



Mais les choses se sont compliquées lorsqu’un particulier a revendiqué la propriété du site où se trouve cette station, exigeant même un devis auprès de l’ONAS pour en dévier les installations. « Les nouveaux tuyaux prévus ne sont pas de la même taille que les anciens, beaucoup plus grands. Cela pourrait provoquer des inondations », alerte Ibrahima Diagne.



Face à cette situation, les populations de "15 mètres" demandent aux autorités de revoir leur décision et de respecter les normes en vigueur. Ils réclament également une concertation pour être impliqués dans les choix qui les concernent. « Nous voulons de la transparence et être consultés », insiste le porte-parole.



