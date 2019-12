Plus de 500 millions détournés au précédent ministère de Mansour FAYE : le mis en cause arrêté

Une rocambolesque affaire de détournement de fonds, de faux et usage et de faux éclabousse le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement dirigé à l'époque par Mansour Faye.

Selon Libération, des Pv ont été trafiqués et falsifiés pour soutirer frauduleusement 505 millions de Fcfa suite à un marché relatif à la construction de châteaux d'eau attribué à un privé sénégalais.



Mansour Faye, pour y voir clair, avait saisit l'Agent judiciaire de l'État (Aje) pour la non-exécution de ce marché. L'Aje de saisir le procureur qui a actionné la Section de Recherches pour enquêter sur cette affaire. Le mis en cause a été finalement arrêté.



Avec Seneweb