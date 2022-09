Podor : Le corps sans vie du magistrat Bassirou Ndiaye repêché

Il aura fallu plus de 24 heures de recherches pour retrouver le corps sans vie du magistrat Bassirou Ndiaye. Il a été repêché dans les eaux du Doué aux environs de 16 heures. La marine nationale, les sapeurs-pompiers de Podor et RichardToll ainsi que les pêcheurs ont combiné leurs efforts pour arriver à retrouver le corps du magistrat.



La disparition du juge Ndiaye a plongé le Fouta et le Sénégal dans une grande tristesse car l’homme était très engagé dans le mouvement sportif. Il était très engagé et était prompt à régler les problèmes de ses proches. Témoigne-t-on. D’ailleurs, les deux pirogues qui assurent la traversée du fleuve Doué ont été offertes par le magistrat lui même.



SENEWEB