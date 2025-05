Podor : la coopération espagnole injecte plus de 229 millions FCFA dans la formation professionnelle

Le Centre départemental de formation professionnelle (CDFP) Galaye Ndiaye de Podor bénéficiera d’un financement de 229 723 341 francs CFA, octroyé par la coopération espagnole, pour la mise en œuvre d’un projet d’insertion et de formation professionnelle.



L’annonce a été faite par le président du Conseil départemental de Podor, Mamadou Dia, lors d’une session dédiée à l’examen et à l’adoption de l’autorisation spéciale relative à ce financement. La rencontre s’est tenue dimanche, en présence de l’adjoint au préfet, Ousmane Sidibé, et du receveur départemental, Oumar Sow.



“Ce financement a été obtenu dans le cadre du montage financier d’un projet qui vise à professionnaliser les pensionnaires du centre et à faciliter leur insertion sur le marché de l’emploi”, a déclaré M. Dia.



Sur l’enveloppe globale, 159 442 000 FCFA seront destinés à l’investissement, tandis que 70 320 882 FCFA couvriront les frais de fonctionnement, a-t-il précisé.



L’objectif du projet est clair : renforcer les compétences techniques des apprenants et offrir aux entreprises locales des profils qualifiés et directement opérationnels. Il s’inscrit dans une stratégie plus large de développement du capital humain dans le département.



Lors de la même session, les conseillers ont également adopté le compte administratif de l’année 2024 et approuvé les projets de lotissement des communes de Podor et Démette.