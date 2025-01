Podor : la filière gombo liste ses contraintes

Dans le département de Podor, situé dans la région de Saint-Louis, au nord du Sénégal, la filière gombo rencontre plusieurs obstacles qui freinent son développement, malgré un potentiel agricole important. Silèye Thiène, président de l’Association départementale des producteurs de gombo de Podor, a partagé les principales difficultés rencontrées par les producteurs locaux. Lors d’un entretien accordé à la presse lundi 19 janvier 2025, il a détaillé les défis qui entravent la croissance de cette filière clé pour l’économie agricole locale.



Retards dans la fourniture de semences et d’intrants agricoles



L’un des obstacles majeurs évoqués par Silèye Thiène est le retard important dans la mise à disposition des semences, des engrais et des produits phytosanitaires. « Nous connaissons de grands retards dans la mise en place des semences et des intrants nécessaires à la culture du gombo », a-t-il déclaré. Ces délais compromettent le calendrier de culture des producteurs, affectant la qualité et la quantité de la production.



Le manque d’accès facile et rapide à ces intrants essentiels complique également la tâche des producteurs, qui dépendent de ces ressources pour garantir une récolte abondante et saine. Selon Thiène, cet obstacle majeur empêche d’optimiser les rendements et ralentit le potentiel de croissance de la filière gombo dans le département.



Accès au financement : un autre frein à la croissance de la filière



L’accès au financement est un autre défi récurrent souligné par le président de l’association des producteurs. « L’accès au financement pose aussi problème », a-t-il affirmé, expliquant que de nombreux producteurs peinent à obtenir des crédits pour investir dans l’agriculture. Sans un financement adéquat, les producteurs sont limités dans leur capacité à améliorer leurs infrastructures agricoles, à investir dans de nouvelles technologies et à étendre leur production.



Cela a des répercussions sur l’essor de la filière, car sans des investissements appropriés, les producteurs ne peuvent pas améliorer leurs techniques de culture ni étendre leur surface cultivée pour répondre à la demande croissante du marché.



Un bilan positif malgré les défis : 1 000 hectares cultivés et des rendements encourageants



Malgré ces difficultés, les producteurs de gombo du département de Podor ont connu certains succès dans la campagne précédente. En 2023, 1000 hectares de terres ont été mis en valeur pour la culture du gombo dans les différents casiers du département. Le rendement de cette campagne a été de 16 tonnes à l’hectare, un résultat qui montre que la filière a un grand potentiel, à condition de surmonter les obstacles existants.



Le gombo cultivé à Podor est particulièrement apprécié sur les marchés locaux, et la filière pourrait atteindre des performances encore plus élevées si les problèmes d’approvisionnement en intrants et de financement sont résolus.



Des récoltes récentes et un prix attractif pour les producteurs



Pour la présente campagne, Silèye Thiène a annoncé que les producteurs ont déjà mis en valeur trois hectares de champs. En particulier, les producteurs des casiers du Ngallenka, une zone agricole située à la croisée des communes de Ndiayène Pendao, Guédé Village et Fanaye, ont déjà entamé leurs récoltes.



Les premières récoltes, portant sur 276 hectares, sont désormais disponibles sur le marché. Le prix du kilogramme de gombo est actuellement fixé à 900 francs CFA, un prix jugé attractif par les producteurs, qui estiment qu’ils peuvent récolter tous les deux mois, assurant ainsi un revenu régulier.



Ce prix relativement intéressant pourrait stimuler la production locale et encourager davantage de personnes à se lancer dans la culture du gombo. Cependant, pour pérenniser cette dynamique, il est impératif que les défis liés aux intrants et au financement soient rapidement adressés.



L’essor de la filière gombo à Podor dépend d’une meilleure gestion des ressources et du soutien financier



En résumé, la filière gombo de Podor présente un potentiel considérable pour contribuer au développement économique de la région. Cependant, des obstacles majeurs, tels que les retards dans l’approvisionnement en semences et en produits phytosanitaires, ainsi que des difficultés d’accès au financement, freinent son expansion. Pour libérer tout son potentiel, il est crucial que les autorités, les organisations agricoles et les producteurs travaillent de concert afin de surmonter ces défis.



Si ces problèmes sont résolus, la culture du gombo pourrait non seulement améliorer les conditions de vie des producteurs locaux, mais aussi stimuler l’économie agricole de la région, créant ainsi des opportunités pour d’autres producteurs et renforçant la sécurité alimentaire au Sénégal.



Avec VivAfrik