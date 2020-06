Podor : lancement d’une distribution de vivres pour 26.000 ménages, vendredi

L’ONG américaine Counterpart International et ses partenaires vont lancer, vendredi, à Thiéllé Boubacar (Podor), une distribution de rations destinées à des ménages ayant des élèves dans 270 écoles bénéficiaires de ses interventions, annonce un communiqué parvenu à l’APS.



La distribution de ces rations à emporter s’inscrit dans le cadre du programme intégré d’alimentation scolaire et de nutrition de cette ONG, précise le communiqué.



Cet appui se veut une contribution de Counterpart International au plan mis en place par le gouvernement sénégalais en riposte à la pandémie de COVID-19.



L’initiative vise à contribuer au renforcement de la résilience de la communauté scolaire de la région de Saint-Louis, zone d’intervention du programme.



La distribution se fera en deux phases. La première est prévue du 23 au 30 juin, et la seconde, dénommée grande distribution, sera déroulée du 1er au 15 juillet.



Au total, les bénéficiaires se verront remettre 666, 985 tonnes de vivres, comprenant des céréales et des légumineuses à forte valeur nutritive.



Les vivres sont sous forme de rations à emporter et vont bénéficier à 26.000 ménages ayant en leur sein des élèves bénéficiaires du programme.



En tout, 47.000 élèves sont concernés, et chaque ménage recevra 10 kilogrammes de riz fortifié, 5 kilogrammes de mil, 5 kilogrammes de produits transformés à base de mil (thiakri, sanqual, couscous), et 10 kilogrammes de légumineuses.



Counterpart International met en œuvre depuis 2018 dans la région de Saint-Louis, un programme intégré d’alimentation scolaire et de nutrition financé par le département des Etats Unis pour l’agriculture (USDA) .



Le programme comprend les projets "Sukaabe Janngo’’ (enfants de demain) et transition de l’alimentation dans les cantines scolaires du Sénégal (TACSS).

APS