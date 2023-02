Podor : un mémorial à Walaldé pour immortaliser l'ancêtre commun des familles Dieng

Le projet initié par l'Association des descendants de Weyndé Dieng pour le développement économique et culturel va coûter 136 millions de FCFA. Il a pour but de raffermir les liens de parenté entre les différents membres de cette famille éparpillés au Sénégal et en Mauritanie, a rappelé docteur Hamidou Dieng, son président d'honneur.



L'objectif visé est d'offrir à la postérité ''un modèle de courage et de résilience, d'honneur, et de dignité'', a-t-il précisé.



Selon lui ''revisiter la vie et l'œuvre de Weyndé Dieng, le premier +farba+ titre qu'il s'est choisi, peut aider, notamment les générations futures à relever les multiples défis qui se dressent devant elles''.



Le projet de mémorial a été présenté à l'Assemblée générale des descendants (ou le retour aux sources), organisée samedi, à Wothi, un village fondé par les petits fils de Weyndé Dieng, en Mauritanie, en face de Walaldé.



Il comprend une résidence et un musée, ''centre de réflexion et de conservation de l'histoire du Fouta'', qui ''va rassembler tous les documents écrits ou oraux et objets sur le parrain'', a détaillé Dieng Hamidou.



Oumou Komé, première adjointe au maire de Walaldé, a magnifié le projet ''d'une grande contribution à la restauration des valeurs dans ce contexte marqué par la crise des valeurs''



Des délégués venus des villages de Guia, Pendao, Walaldé, Cas-Cas (Podor) Sadel, Sinthiou Garba, Nabbadji, Orkadjeré, (Matam), Ngaraf (Linguère), Boguel Fadouwa, Waalidiantang, Hayré Mbaara, Wothi (Mauritanie), ont pris part à la rencontre de deux jours.





