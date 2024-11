Police nationale : réorganisation et nouvelles nominations de cadres supérieurs

Le Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité Publique a officialisé, ce jeudi 31 octobre, la nomination de plusieurs cadres supérieurs de la Police nationale, dans le cadre d'une réorganisation stratégique visant à optimiser l'efficacité des services de police au Sénégal. Cette initiative répond aux enjeux sécuritaires croissants et vise à améliorer la gestion des ressources humaines au sein de l'institution.



Mody NDIAYE, Commissaire de Police Divisionnaire de Classe Exceptionnelle, a été nommé Conseiller technique au Cabinet du Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Publique. À ses côtés, Ndiaga DIOP, ancien Directeur du Groupement Mobile d'Intervention, occupera le poste de Conseiller technique au Cabinet du Directeur général de la Police nationale. Son expertise en gestion des interventions policières sera essentielle dans cette nouvelle fonction.



Ibrahima DIOP, précédemment Directeur de la Sécurité publique, a également été nommé Conseiller technique au Cabinet du Directeur général, jouant ainsi un rôle crucial dans le pilotage des réformes en cours. Ces nominations visent à renforcer la coordination entre les différents niveaux de commandement et d'expertise au sein de la police.



Parmi les autres nominations, Aboubakrine Sadikh NDIAYE prendra la direction de l'École des Sous-Officiers de Police de Kaolack, après avoir dirigé la Division des Services à la Direction de la Formation. De plus, Makhtar MBENGUE et Moustapha NDAO ont été promus à des postes de commandement au sein des forces opérationnelles, renforçant la réactivité des unités de police sur le terrain.



Cette réorganisation englobe des responsabilités variées, incluant des domaines tels que la cybersécurité, la communication et les affaires judiciaires. La nomination de Binetou GUISSE en tant que Chef de la Division des Affaires judiciaires à la Direction de la Police Judiciaire témoigne de l'engagement du ministère à intégrer davantage de perspectives féminines dans la gouvernance policière.



Parallèlement à ces changements, nous apprenons que le commissaire Ibrahima Diouf, qui était précédemment à Tivaouane a été désigné pour remplacer le commissaire Balla Fall à Kaffrine, tandis que le commissaire Ndiaye de Pikine de Saint-Louis, prendra le relais d'Ousmane Seydi à Koungheul.