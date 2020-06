Pont de Rosso entre le Sénégal et la Mauritanie : la famille Wedady attributaire de travaux connexes

Grands travaux de Mauritanie (GTM) et Tendel, deux entreprises privées basées à Nouakchott, ont remporté un contrat de travaux connexes dans le cadre du projet de pont de Rosso d’un montant de plus de 80 millions € dont l’objectif est de faciliter la circulation des personnes et des biens entre la Mauritanie et le Sénégal.



GTM, filiale BTP du groupe familial Wedady dont l’activité multiforme va du génie civil au secteur bancaire en passant par les mines, les hydrocarbures et le commerce général, est attributaire du lot 1 du contrat en question pour un montant de 1,95 millions $ et Tendel, adjudicataire du lot 2 pour 786 milles $ devront prendre en charge la réhabilitation d’écoles, de deux marchés et trois postes de santé à Rosso (Mauritanie).



La réhabilitation d’autant de marchés et de postes est également prévue à Rosso Sénégal dans le cadre du projet de pont mixte mauritano-sénégalais. Les travaux connexes du projet du pont de Rosso procèdent des doléances des habitants des deux Rosso et visent à améliorer l’accessibilité dans les deux localités.



Pour rappel, le contrat du contrôle des travaux connexes a été déjà attribué en mars dernier au consortium malien CIRA SAS/SGIE SA en mars dernier. La famille Wedady est réputée proche de l’ancien président mauritanien, Mohamed Ould Abdel Aziz, engagé dans une guerre ouverte actuellement avec son successeur selon les spéculations des gazettes de Nouakchott.



Par Samba Camara

CRIDEM