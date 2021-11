Pont de Rosso : ultimes préparatifs avant le lancement du projet par les présidents mauritanien et sénégalais

Nous sommes venus nous enquérir des dispositions prises pour le lancement du projet de construction du pont de Rosso. Il s’agit d’un important projet qui renforcera l’intégration économique entre la Mauritanie et la République sœur du Sénégal ».



C’est ce qu’a déclaré le ministre de l’Equipement et des Transports, M. Mohamedou Ahmedou M’Haïmid, au terme d’une visite sur le site du projet de construction du pont de Rosso.



Le ministre a, également, visité les chantiers de construction des routes contournant la ville pour permettre la fluidité du trafic routier, et le site abritant les familles déménagées du site du projet après avoir reçu des compensations financières dans le cadre d’un processus consensuel.



M. M’haïmid a exhorté toutes les parties concernées de parachever les préparatifs de ce projet qui sera lancé par les deux présidents leurs Excellences Messieurs Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et Macky Sall.



Le ministre était accompagné du Wali du Trarza et le Hakem de Rosso.



CRIDEM