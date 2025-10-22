Port autonome de Dakar : La ministre Fatou Diouf visite les récifs artificiels destinés à Saint-Louis

La ministre des Pêches et de l’Économie maritime, Dr Fatou Diouf, a effectué ce mardi une visite au Môle 8 du Port autonome de Dakar, où sont entreposés les récifs artificiels destinés à renforcer les écosystèmes marins dans la région de Saint-Louis, rapporte Le Soleil.





Ce dispositif, d’un coût global de 3,2 milliards FCFA, est financé par BP, Kosmos Energy et Petrosen, dans le cadre des mesures de mitigation environnementale du projet gazier GTA (Grand Tortue Ahmeyim).





Accueillie par le directeur général du Port autonome de Dakar, Waly Diouf Bodian, la ministre était accompagnée de plusieurs responsables de son département.



Ce projet vise à protéger la biodiversité marine et à soutenir la pêche artisanale, notamment dans les zones impactées par les activités industrielles.



« Ces récifs permettront de booster la régénération des produits halieutiques et de préserver la biodiversité marine », a déclaré Dr Fatou Diouf.



Les structures sous-marines seront acheminées vers Saint-Louis dès demain. Elles offriront de nouvelles zones de frayère pour les espèces marines et contribueront à restaurer les habitats naturels affectés.



« Ce projet traduit notre engagement collectif pour une économie bleue durable et respectueuse de l’environnement », a ajouté la ministre.



Avec cette initiative, le Sénégal confirme sa volonté de concilier développement économique et préservation des écosystèmes côtiers, tout en renforçant la résilience des communautés de pêcheurs locales.





