Connectez-vous
NDARINFO.COM
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Madiambal en France : son marabout arrêté, ses fils placés en garde à vue

Vendredi 26 Septembre 2025

Madiambal en France : son marabout arrêté, ses fils placés en garde à vue
Recherché au Sénégal, le journaliste Madiambal Diagne a affirmé être arrivé à Paris après avoir quitté le pays par la Gambie, renseigne Libération.
 
Selon le journal , son marabout, avec lequel il était en contact, a été arrêté à Thiès et conduit à Dakar. Deux de ses fils, cités dans un rapport de la CENTIF, ont été placés en garde à vue.

L’un d’eux a été interpellé à Karang alors qu’il circulait à bord d’une moto Jakarta, transportant un sac de vêtements et un montant d’un million de francs CFA.
 


Nouveau commentaire :
Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.