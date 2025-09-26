Madiambal en France : son marabout arrêté, ses fils placés en garde à vue

Selon le journal , son marabout, avec lequel il était en contact, a été arrêté à Thiès et conduit à Dakar. Deux de ses fils, cités dans un rapport de la CENTIF, ont été placés en garde à vue.



L’un d’eux a été interpellé à Karang alors qu’il circulait à bord d’une moto Jakarta, transportant un sac de vêtements et un montant d’un million de francs CFA.



Recherché au Sénégal, le journaliste Madiambal Diagne a affirmé être arrivé à Paris après avoir quitté le pays par la Gambie, renseigne Libération.