Portrait | Tegué Diagne, la voix verte de Saint-Louis

Consciente de l’urgence environnementale, elle a fait de l’économie circulaire son cheval de bataille. Son objectif : réduire l’impact des déchets plastiques sur sa ville natale. Faute de structures adaptées à Saint-Louis, Tegué fabrique ses produits recyclés à Dakar avant de les rapatrier dans la cité tricentenaire. Une logistique coûteuse qui limite ses capacités de production.



Malgré les obstacles, elle ne baisse pas les bras. Avec une détermination inspirante, elle milite pour une meilleure appropriation des produits recyclés par les communautés locales et appelle les autorités à soutenir les initiatives vertes. « Je veux employer d’autres jeunes et contribuer à une ville plus propre et résiliente », affirme-t-elle.



Tegué Diagne Ndiaye représente cette jeunesse lucide et engagée, qui, face aux défis climatiques, choisit l’action, l’innovation et la solidarité.