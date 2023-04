Pour le retour au calme, les pêcheurs de Cayar ont organisé une journée de prières

Les populations de Cayar ont effectué ce vendredi des récitals du Saint Coran pour le retour de la paix dans ces différentes communautés.



«Suite à la demande de nos autorités religieuses et des notables, nous sommes aujourd’hui sortis en masse pour faire des séances de récital de Coran et de prières. Nous le faisons pour la paix, parce que tout problème finit par trouver une solution, et même la Guerre mondiale a été réglée autour d’une table. C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire de demander la paix. Nous remercions le président de la République et le gouverneur de Thiès qui ont fait des efforts pour un retour au calme à Cayar», souligne Mor Mbengue, porte-parole des pêcheurs de Kayar sur les ondes de la RFM



À souligner que 19 jeunes de Cayar ont été arrêtés et déférés au parquet de Thies pour participation à une manifestation non-autorisée et destruction de biens d’autrui.



Du côté de Mboro également, 16 jeunes ont été arrêtés et présentés au procureur. Ils sont poursuivis pour coups et blessures volontaires et destruction de biens d’autrui.



Ils seront tous jugés mercredi au tribunal de Thiès.