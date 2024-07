Pour sécuriser les ouvrages d’assainissement, l’Onas va renouveler 3000 plaques d’égouts

L’opération de renouvellement des plaques des regards de canalisations a été lancée, le 1er juin, à Rufisque-Est et à Grand Yoff.



Le Directeur général de l’Onas, Dr Cheikh Dieng, a voulu ainsi mettre en avant les collectivités locales dans l’opération de renouvellement de 3000 plaques dans plusieurs localités pourvues d’ouvrages d’assainissement. Chaque année, l’État dépense beaucoup d’argent pour remplacer les plaques des regards d’égouts. Ces renouvellements doivent être accompagnés par des efforts de sensibilisation. « Nous avons jugé nécessaire d’associer les mairies afin qu’elles nous accompagnent parce que nous avons entre 2 à 3 % de plaques qui sont endommagées par les camions et des voitures, le gros lot est volé par des malfaiteurs », a souligné Dr Cheikh Dieng.

« Nous avons choisi de vous remettre symboliquement quelques plaques, en attendant que nos techniciens les posent », a déclaré M. Dieng. Dans la ville de Rufisque, plusieurs mairies sont concernées. Les besoins en plaques dans trois communes d’arrondissement de Rufisque sont estimés à 270 plaques.

Le vol des plaques pose un problème de sécurité publique, les trous béants pouvant causer de sérieux dégâts aux passants. Le fonctionnement des réseaux d’assainissement est affecté avec l’introduction de déchets, de sable et d’autres solides. « Nous avons peu de plaques endommagées. Mais beaucoup sont volées », a regretté Cheikh Dieng.

À Rufisque-Est, le maire Elimane Sembénène a promis de ne ménager aucun effort pour la préservation des ouvrages d’une manière générale et en particulier pour la sécurisation des plaques. Les autres représentants des maires qui étaient présents ont remis sur la table la doléance de l’extension du tout-à-l’égout dans d’autres quartiers. L’Onas déroule à Rufisque le Projet des dix villes qui a permis de raccorder plusieurs centaines de ménages. Ces efforts seront poursuivis. Après Rufisque, la délégation a été accueillie à Grand Yoff. Au nom du maire, son représentant encourage les actions entreprises par l’Onas pour renforcer le système d’assainissement et pour préserver les ouvrages.

Demba DIENG