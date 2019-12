Pour une grande audience de la conférence de presse de Macky: la Présidence achète des tranches horaires dans certaines télés

Les amateurs de diversité vont s’arracher les cheveux. Dans la plupart des chaînes de télévision, à partir d’une certaine heure, ce sera Macky Sall «de force». En effet, pour atteindre le plus de cibles, la présidence de la République a «acheté» la tranche horaire qui va du début à la fin de la conférence de presse du chef de l’Etat qui, rappelons-le, se fera exclusivement en wolof.



Mais d’autres personnes contactées indiquent que la présidence de la République, en procédant ainsi, veut rembourser le manque à gagner des chaînes de télé qui veulent diffuser l’intégralité de la conférence de presse. En effet, à cette heure de prime time, certaines chaînes de télé ont énormément de pubs à faire passer (d’autant que c’est le 31 décembre) et pour retransmettre en live la conférence de presse, elles sont obligées de renoncer à ces pubs.



Ce qui est tout à fait normal. Sauf que «l’accaparement» par une seule personne pendant 90mn de tout le programme d’une chaîne de télé «empêche» les opposants d’avoir une tribune. A moins de faire les débats contradictoires avant et/ou après la conférence de presse.



En tout état de cause, il y aura des voix discordantes. Ainsi, Ousmane Sonko sera à la Sen Tv. Le président de Pastef les patriotes sera à la télé de Bougane, entouré de Birahim Touré, Momar Diongue, Pape Alé Niang et Serigne Saliou Guèye. Sans nul doute que ce sera très, très, très suivi.