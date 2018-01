Pourquoi les enseignants paralysent l’école ce jeudi

Ce jeudi, pas d’école. C’est jour de vacances pour élèves, enseignants et personnel administratif. Et pour cause. Le Cadre unitaire des syndicats de l’enseignement moyen et secondaire (Cusems) a entamé un mouvement d’humeur qui s’est traduit par un débrayage observé hier, mercredi 10 janvier, et qui sera suivi d’une grève générale ce jeudi.



Le mouvement a été bien suivi à Mbour, selon Voxpopuli. Qui signale que le Cusems a tenu une Assemblée générale départementale pour révéler un pan de son plan d’actions et lister les points de sa plateforme revendicative.



Secrétaire général du Cusems/Mbour, Diockel Faye, interrogé par Voxpopuli, appelle l’État au respect des accords signés avec les syndicats d’enseignants.



Le Cusems exige, notamment, que le gouvernement accorde son attention à la question de l’indemnité de logement, restitue les montants ponctionnés sur les salaires des enseignants ces deux derniers mois et paie intégralement l’indemnité du baccalauréat.



SENEWEB