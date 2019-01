Près de 600 mille vues en 3 jours : « Saï Saï Au Cœur » casse la baraque

Le cadeau de fin d’année des rappeurs Thiat et Kilifeu semble plaire aux Sénégalais. En tout cas le clip de leur single « Saï saï au cœur » fait sensation sur YouTube.



Avec 3 386 commentaires et près de 600 mille vues, en trois jours seulement, le clip explose les compteurs et rejoint le top 3 des vidéos tendances (Sénégal) sur la chaîne YouTube.