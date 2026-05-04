Présenté au procureur, le « mara milliardaire » Abdoulaye Faye vers l'inculpation

L'étau se resserre autour de Serigne Abdoulaye Faye, plus connu sous le surnom de « mara milliardaire ». Après son arrestation en Gambie et son transfert à la Division des investigations criminelles (DIC) de Dakar, le marabout a été présenté ce lundi au procureur Saliou Dicko du tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye.





Cité dans une affaire de réseau présumé d'homosexuels, le mis en cause a fait l'objet d'un retour de parquet.





Malgré ses dénégations lors de son interrogatoire, son dossier pourrait être confié au juge d'instruction du deuxième cabinet pour des chefs d'inculpation graves, notamment actes contre nature et viol.





MS/NDARINFO



