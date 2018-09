Présidence de la Linguère : la section dakaroise favorable à la candidature de Amara

Roue libre pour l’ancien sélectionneur national qui voit sa routée se baliser de plus en plus, après la démission du docteur Ahmadou DIA de la présidence. Plusieurs personnalités sportives de la ville manifeste leur adhésion depuis la manifestation de son intention de reprendre les rênes du club.



La section de Dakar de la Linguère en réunion, hier, apporte « son soutien inconditionnel » à Amara TRAORE, en indiquant que « l’engagement au service de l’ASC n’est plus à démontrer ».



Cette rencontre a été convoquée en vue de statuer notamment sur la question relative à l’élection du prochain Président des Samba Linguère.



