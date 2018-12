Présidentielle 2019 : Issa Sall promet de ne pas dépasser 20 ministères s’il est élu président

Le professeur Issa Sall est officiellement candidat du Parti de l’unité et du rassemblement (Pur) à la présidentielle de 2019. Il a été investi ce samedi lors d’un congrès d’investiture auquel des centaines de militants de ce parti ont pris part.



« En ma qualité de représentant du président du PUR, j’investit au nom de Serigne Moustapha Sy, solennellement, le professeur Issa Sall, candidat à l’élection présidentielle du 24 février 2019 », a déclaré le représentant du président du PUR, Cheikh Ameth Tidiane Ndiaye.



«Dans un élan d’unité et de rassemblement, je voudrais appeler l’ensemble des forces vives de la Nation à accompagner ce bâtisseur doublée d’un pilote dans sa noble ambition de faire décoller notre cher Sénégal pour le bien de tous. Je prie Dieu de lui accorder la force et le courage nécessaire pour la réalisation d’un Sénégal de justice, de développement et solidarité afin que chaque sénégalais puisse retrouver sa dignité d’honnête citoyen engagé pour sa nation », a-t-il ajouté.



Entre autres engagements, le président Issa Sall promet qu’il ne dépassera pas vingt (20) ministères, s’il est élu président.





