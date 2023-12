Présidentielle 2024 - Dépôt de candidatures : un nouveauté intervient dans le processus

Après les révisions des listes électorales et les innovations sur le système du parrainage, ce mardi, la direction générale des élections (DGE) a initié cette formation pour revenir sur les modalités de participation des candidats à l’élection. « Il s’agit d’aider les mandataires à constituer leurs dossiers de candidatures car, c’est une constitution assez complexe.



On a donc jugé nécessaire de faire cette formation avant le dépôt pour permettre aux représentants des candidats de pouvoir bien constituer leur dossier » a soutenu le directeur de la formation Biram Sène. En effet, a-t-il ajouté, le tirage au sort se fera désormais après les dépôts.



«Le Conseil constitutionnel a décidé de faire le tirage au sort après le dépôt des dossiers de candidatures. C’est le tirage qui déterminera l’ordre de contrôle des parrainages au Conseil constitutionnel. La commission du contrôle et de la vérification des parrainages en présence de tous ses membres et des représentants des partis et coalitions de partis » précise le magistrat. La date du contrôle retenu est le 28 décembre prochain. Mais bien avant cette date, les dépôts interviendront du 11 au 26 décembre 2023.