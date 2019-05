Présidentielle 2024 : Souleymane Ndéné Ndiaye annonce sa candidature

L'ancien Premier ministre sous Wade Souleymane Ndéné Ndiaye se déclare officiellement candidat à la présidentielle de 2024. Invité à l'émission du ramadan «Encore» sur la 2sTv, il a fait part, rapporte Les Échos, qui donne la nouvelle dans sa livraison de ce mardi, de son intention de briguer les suffrages des Sénégalais.



L'actuel Pca d'Air Sénégal estime qu'il a le parcours idéal pour remplacer son ami Macky Sall. Et de brandir ses états de service : Premier ministre (3 ans), ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République (2 ans) et plusieurs fois ministre (Environnement, Fonction publique et Économie maritime) et maire de Guinguinéo.



