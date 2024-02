Présidentielle 2024 : les candidats validés (FC25) vont saisir le Conseil constitutionnel

Au Sénégal, une vive tension politique se manifeste entre le Président de la République Macky Sall et l’opposition, notamment le collectif FC 25, suite à une interview accordée par le chef de l’État à des médias locaux le jeudi 22 février 2024. Lors de cette intervention, le président a décidé de ne pas fixer de date pour les prochaines élections présidentielles, renvoyant cette décision à l’issue d’un dialogue prévu pour le lundi et le mardi suivant, malgré l’attente de l’opposition et une demande explicite du Conseil constitutionnel.