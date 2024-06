Présidentielle : Les Mauritaniens appelés aux urnes ce matin

Près de deux millions d’électeurs mauritaniens se rendent aux urnes ce samedi pour un élire un président de la République parmi sept candidats, dont le chef de l’Etat sortant, Mohamed Ould Ghazouani.



Le président Al Ghazouani, arrivé au pouvoir en 2019 à la faveur d’une première transition démocratique réussie brigue notamment un second mandat.



Le militant anti-esclavagiste, Birahim Da Abeid, arrivé deuxième de la précédente élection présidentielle, avec plus de 18 % des voix, est présenté comme le principal adversaire du président sortant à cette élection.



Mohamed Lemine Murtaji Ould Wafi, Hamadi Ould Sidi El Mokhtar, Mmadou Bocar Ba, le professeur Outama Soumaré et Mouhameden Mbareck sont les autres candidats à cette élection.



Vendredi, le porte-parole de la Commission électorale indépendante (CENI), Mohamed Taqiyouallah Aladham, cité par l’Agence mauritanienne d’information (AMI) a assuré que toutes les conditions étaient réunies pour permettre aux électeurs de s’exprimer par les urnes, garantissant notamment la tenue d’un scrutin libre et impartial.



APS