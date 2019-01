Présidentielle : Thierno Bocoum vote pour Idy

«J’invite les membres du mouvement à non seulement voter, mais à faire voter pour le candidat de l’opposition de leur choix. Il faudra que cette majorité silencieuse qui a été trompée et trahie exprime son désarroi à travers un vote massif contre le régime actuel. Pour ma part, j’ai décidé de porter mon choix sur mon ancien compagnon, Idrissa Seck. Je connais l’intimité du parcours de cet homme d’Etat souvent injustement combattu. Il me semble être, en toute conscience, le meilleur candidat du moment », a déclaré l’ancien membre de Rewmi, dans une tribune parvenue à Seneweb.



Thierno Bocoum a aussi invité les membres de l’opposition et les forces vives de la nation à se déterminer au plus vite au profit du candidat de leur choix, «pour rendre effective l’alternance dès 2019 et déjouer les plans du régime qui cherche à immobiliser et à museler l'opposition», dit-il.



SENEWEB