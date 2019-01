Présidentielle : Vers une synergie entre Me EL Hadj DIOUF et Idrissa SECK

Le président du Parti Rewmi et candidat de la coalition "Idy Président 2019" a rencontré, hier, le leader du Parti des Travailleurs et du Peuple (Ptp), l'avocat Me El Hadj Diouf. L'information est donnée par le quotidien Les Échos.



À la suite d'un tête-à-tête, suivi d'une rencontre à laquelle ont pris part des membres du Ptp et de Rewmi, les deux hommes ont promis d'explorer, dans l'intérêt supérieur de la Nation, toutes les pistes de convergence.



SENEWEB