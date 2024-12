Prison de Rebeuss : Lat Diop et Moustapha DIAKHATÉ partagent la même chambre

Deux personnes qui ont partagé le même régime et qui se connaissent se retrouvent à la prison de Rebeuss. Il s’agit de l’ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, Moustapha DIAKHATÉ et l’ancien ministre des Sports Lat DIOP. Selon Les Echos, les deux hommes partagent la même chambre dans la prison.



Pour rappel, Moustapha DIAKHATÉ a été mis en prison à l’issue de son procès pour insultes via un système informatique et de propos contraires aux bonnes mœurs. Quant à Lat DIOP, il est poursuivi pour détournement de deniers portant sur 8 milliards. Il attend d’être entendu dans le fond par le juge du parquet financier.



WALF