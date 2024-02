Production du Gaz de Saint-Louis : Suivez l'arrivée du GNLF sur le site de production

Sa principale fonction est de refroidir le gaz pour le transformer en liquide, réduisant ainsi son volume de 600 fois, ce qui le rend plus efficace pour le transport. Lorsqu'il sera pleinement opérationnel, il est conçu pour traiter 2,3 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL) par an, soit l'équivalent d’une fois et demie le stade Léopold Sédar Senghor de Dakar.

Il s'agit là d'une nouvelle étape importante vers la livraison et le démarrage en toute sécurité de GTA.



«L’arrivée à bon port du Flng marque une nouvelle étape pour la phase 1 du projet Gta, et témoigne de l’engagement de notre équipe et de nos partenaires à mener à bien ce projet en toute sécurité. Les personnes impliquées dans le projet ont relevé de nombreux défis – y compris la pandémie de Covid-19 – pour orchestrer cette véritable prouesse technique. Nous nous concentrons pleinement sur l'achèvement du projet en toute sécurité, et sur l’ouverture d’un nouveau chapitre de l’énergie en Mauritanie et au Sénégal», a indiqué Emil Ismayilov, Senior Vice-président de Bp pour la Mauritanie et le Sénégal dans un communiqué de presse de sa compagnie.



Bp explique qu’il sera produit du gaz à partir de réservoirs situés en eau profonde. Et un système sous-marin fera parvenir le gaz naturel à l’unité flottante de production, de stockage et de déchargement (Fpso), qui traitera initialement le gaz en éliminant les composants d’hydrocarbure plus lourds.



«Le gaz sera ensuite transporté par gazoduc vers le Flng, situé au niveau de la plate-forme de Gta, où il sera refroidi par cryogénie dans les quatre trains de liquéfaction de l’unité flottante, puis stocké avant d’être transféré vers des méthaniers», explique la compagnie. Ledit Flng pourra stocker jusqu’à 125 000 m3 de gaz naturel liquéfié.



En effet, la Phase 1 du projet Gta devrait produire environ 2,3 millions de tonnes de GNL par an. Le projet devrait avoir une durée de vie de 20 ans.





Avec EMEDIA