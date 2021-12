Projet GTA et Port de N'diago : Mary Teuw NIANE évoque les menaces qui pèsent sur la pêche

La plateforme portuaire de Dakar et le nouveau port de Ndiago dont la Mauritanie termine la construction ne risquent-t-ils pas de signer une nouvelle mort de Saint Louis qui va voir lui échapper les retombées tant attendues du gaz de GTA.

Au moment où les autorités de la Mairie de Saint Louis, leurs familles et leurs proches continuent d’accumuler à leur profit les ressources foncières de la ville et des autres communes autour de Saint Louis, la ville voit lui échapper l’opportunité d’accueillir les centaines d’ingénieurs, de techniciens, de spécialistes et d’ouvriers qui devront travailler sur GTA au moment où l’exploitation du gisement va démarrer.

Ce sont les logements, les chambres d’hôtel, la restauration, les services multiples dont a besoin ce personnel très particulier qui va échapper au secteur économique et social de Saint Louis et qui devaient assurer le point de départ de la renaissance de la ville.

Ce sera la fin de l’économie de la pêche sur la Langue de Barbarie. Et aussi un grand coup porté aux femmes travailleuses de la Langue de Barbarie et même au-delà.

C’est un Maire et une équipe municipale sans vision, sans prospective, cupides qui auront ainsi tué une seconde fois Saint Louis après sa première mort que le transfert de la capitale à Dakar avait provoquée et dont elle essayait de se relever très péniblement.

