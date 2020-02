Projet de Protection Côtière de Saint-Louis : le budget 2020 arrêté à plus de 5 milliards FCFA (vidéo)

Dans la composante 1 de cet ambitieux programme financé par l’Agence française de Développement (AFD), la construction d’une digue de protection sera engagée en vue de stopper le recul du trait de côte.



« Elle prévoit aussi d’éviter l’effondrement d’autres habitations, en attendant qu’une solution plus pérenne ne soit trouvée », a renseigné Papa Aldiouma CISSÉ, chargé de projets techniques à l’Agence de Développement Municipal (ADM).



Une seconde déclinaison vise à communiquer sur les enjeux et objectifs du Projet, sensibiliser sur les risques côtiers afin de faire le lien avec les autres projets en cours ou à venir à Saint Louis. Ce volet permettra de « mettre en œuvre un suivi scientifique à long terme du littoral des impacts de l’ouvrage », explique M. CISSÉ par ailleurs coordonnateur du PPCS.



Poursuivant, l’expert de l’ADM précise que « ce suivi fera appel à des techniques innovantes et de valoriser le savoir-faire de la recherche française et aura également pour objectifs de renforcer les compétences des partenaires sénégalais à travers des échanges universitaires ».



La troisième composante accordera un soutien consistant aux activités en se rapportant à la coordination, au pilotage technique, administratif et financier, aux audits et au suivi-évaluation du PPCS.



Dans cette optique, elle prévoit notamment l’identification des besoins en formation et en renforcement de capacités des collectivités locales concernées ainsi que le recrutement d’un consultant individuel pour étude institutionnelle visant à définir les modalités techniques et les dispositions financières à prendre en vue d’assurer l’entretien et la maintenance de l’ouvrage réalisé.



Cette phase préconise, enfin, l’exécution d’un plan de communication, en collaboration avec l'Agence de Développement Communal (ADC), le recrutement d'un cabinet d'audit et l’organisation d'ateliers et de réunions.



