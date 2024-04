Projet gazier GTA : les enjeux d'une convergence de points de vue entre la Mauritanie et le Sénégal

Le projet gazier GTA et l’interconnexion électrique illustrent à suffisance la concrétisation de la coopération réussie basée sur le bon voisinage, la bonne entente et la parfaite convergence de points de vue entre la Mauritanie et le Sénégal.



Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler le rôle important de la commission consultative conjointe en tant que cadre de coopération entre les deux pays qui statue sur les sujets relatifs au projet GTA notamment son état d’avancement. Le projet gazier sénégalo-mauritanien Grand Tortue Ahmeyim (GTA) a franchi une étape décisive avec l’arrivée, en février dernier, de l’unité flottante de gaz naturel liquéfié é à la frontière maritime entre le Sénégal et la Mauritanie.



En outre, la ligne haute tension (HT) reliant Nouakchott à Dakar, mise en œuvre par les deux sociétés nationales d’électricité de part et d’autre, est entrée en service. Le fonctionnement et l’échange de l’Electricité sont opérés dans le cadre de l’OMVS. Le Sénégal et la Mauritanie ont également décidé de consolider l’échange d’expérience dans les domaines des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. Idem pour la coopération dans le domaine des mines conformément aux dispositions du protocole d’accord de coopération dans le domaine des mines, signé le 23/10/2015 lors de la 12ème session de la GCMC, tenue à Dakar.



NDARINFO.COM