Protection de l’enfance : des acteurs de la zone nord planchent sur l’efficacité des politiques (audio)

Des acteurs de la protection judiciaire et sociale des enfants de Louga, Saint-Louis et Matam sont en conclave dans la vielle ville dans le cadre de la commémoration de la journée de l’enfant africain. Cette année, la célébration est axée sur l'éradication des pratiques néfastes affectant les enfants, a rappelé Mamadou Lamine SOW, inspecteur de l’éducation surveille du ressort cour d’appel de Saint-Louis. "La rencontre a permis d'étudier l’évolution des politiques mise en œuvre depuis 2013 et défini un agenda pour éradiquer les pratiques de maltraitance place d’ici 2023", indique M. SOW.