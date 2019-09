Protection des enfants vulnérables : Un centre UVS international inauguré à NDIALAM (vidéo)

L’infrastructure servira de lieu d’accueil et de formation pour les enfants défavorisés. Elle comporte des dortoirs, un réfectoire, une cuisine, trois salles de cours, un bâtiment administratif, une étable pour l’élevage, une parcelle de terrain clôturée, bloc sanitaire et des terrains multisports (basketball, volley, handball, football).



« Au départ, plus de 100 enfants issus de milieux défavorisés y seront accueillis. La liste des bénéficiaires a été établie en collaboration avec le service régional de l’action sociale », renseigne Mme Aissa Sy TALL, la directrice de l’institution. « Pour assurer l’autonomie de l’institution éducative, nous développerons à l’interne des activités génératrices de revenues », a-t-elle ajouté.



À terme, l’espace socioéducatif ambitionne d’offrir des activités sportives à 5000 élèves des écoles se trouvant dans un rayon de 20 kms autour du centre UVS. Grâce à un service de ramassage scolaire par bus, les élèves concernés auront la possibilité de bénéficier d’activités sportives diversifiées et adaptées conduites par des éducateurs sportifs confirmés.



Mme TALL remercie vivement la Commune la Commune de GANDON qui a accepté d’abriter l’institution. En effet, 5 hectares ont été mis à la disposition de l’association pour la construction de ce centre.



« Un projet innovant » pour l’adjoint au Khalidou BA qui perçoit son implantation dans sa commune une « chance ». « Nous le faisons pour le département, pour la région de Saint-Louis et pour le Sénégal. C’est une expérience que nous tentons et je pense que nous allons la réussir », a-t-il dit.



Pour lui, cette initiative est un bon modèle de lutte contre l’errance des enfants, à dupliquer dans les autres communes du Sénégal.



M. Ba a précisé par ailleurs que l’apport de la municipalité est contribution à l’effort global de lutte contre la mendicité et la maltraitance des enfants.



>>> En vidéo ....